https://static.news.ru/photo/6d61f532-bb26-11e9-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Депутаты Госдумы предложили отправить в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию, а также установить льготные тарифы на все виды доставки товаров в КНР. По мнению депутатов, это укрепит экономические связи Москвы и Пекина и будет способствовать вымещению с рынков всей американской продукции.

В обращении, подписанном председателем комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимиром Гутеневым, поясняется, что такая мера необходима в связи с осложнением отношений между Китаем и США.

Кроме того, в документе говорится, что предложение также направлено на поддержку отечественных производителей, однако для этого необходимо компенсировать затраты на покупку сельскохозяйственной техники, которые могут составить от 12 до 14 млрд рублей.

При этом производители сельскохозяйственной техники готовы увеличить объёмы выпускаемой продукции в случае одобрения инициативы, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон пока не готов заключить торговое соглашение с Пекином из-за спорных моментов. Он отметил, что США пока не будут вести никаких дел с китайской компанией Huawei, но всё может измениться, когда торговое соглашение будет достигнуто.