https://static.news.ru/photo/ad2620aa-bab6-11e9-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон пока не готов заключить торговое соглашение с Пекином из-за спорных моментов.

Китай хочет что-то сделать по торговле, но я пока не готов ничего делать, — заявил глава Белого дома.

Он отметил, что США пока не будут вести никаких дел с китайской компанией Huawei, но всё может измениться, когда торговое соглашение будет достигнуто, передаёт RT .

Как ранее писал News.ru, Трамп обвинил власти КНР в том, что они не выполнили договорённости по торговой сделке, которая была достигнута с Вашингтоном. Он добавил, что китайская сторона убрала множество пунктов, по которым переговоры уже были завершены.