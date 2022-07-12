В Госдуме предложили отменить налог с продажи единственного жилья

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ЛДПР разработала законопроект, касающийся отмены налога с физлиц при продаже единственного жилья. Изменения коснутся статьи 217 Налогового кодекса, уточняют «Известия».

Предлагается освободить от налога собственника при продаже дома, комнаты или квартиры, если у него нет другого жилья или хотя бы доли в нём. При этом должен быть выполнен ряд условий: новое жильё должно быть куплено не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка. Кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже стоимости нового и не превышать 50 млн рублей.

Норму планируется внести на рассмотрение правительства на днях. Законопроект, по мнению авторов, должен облегчить жизнь людей и улучшить их жилищные условия. К тому же, это позволит увеличить миграцию внутри страны.

Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он её хоть каждый месяц перепродаёт и докупает хоть по 10 кв. м, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учёбы детей. Это облегчит и внутреннюю миграцию в стране, и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру, — пояснил один из авторов законопроекта депутат Андрей Свинцов.

Эксперты считают, что на фоне стагнации на рынке недвижимости и падения реальных доходов населения инициатива могла бы стать небольшим стимулом для увеличения потребительской активности. А пока на сегодня население находится в режиме ожидания.

Уточняется, что уже сейчас в некоторых случаях доходы от продажи недвижимости не облагаются НДФЛ. Не нужно платить налог, если объект находится в собственности три года, он унаследован или подарен близким человеком или родственником, получен по договору жизненного дарения и так далее. В остальных случаях надо владеть жильём минимум пять лет, чтобы не платить налог при продаже.

Ранее финансовый аналитик Алёна Никитина рассказала, что вторичное жильё нужно обязательно сдавать, чтобы получать доход с инвестиционной недвижимости. Она отметила, что правительство заинтересовано в довольно высоких ценах на недвижимость.