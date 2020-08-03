В ГД внесли законопроект об увеличении суммы облагаемых налогом вкладов

https://static.news.ru/photo/8e75aa18-d57c-11ea-ab62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона, в котором предложили увеличить минимальную сумму вклада, который подлежит обложению налогом, с одного до пяти миллионов рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, это поможет поддержать многих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, которые во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, положили свои накопленные годами деньги на депозиты, чтобы получить дополнительный доход к пенсии.

Коснётся эта мера и многих «граждан среднего достатка, которые держат деньги на депозитах для улучшения в дальнейшем жилищных условий, покупки машины, обучения детей и других целей», считают депутаты.

Новый налог может привести к оттоку вкладов из банков, переводу сбережений в иностранную валюту и хранению её дома, — отметили авторы законопроекта.

При этом на данное время предусмотрено, что с 1 января 2021 года процентные доходы по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей облагаются налогом в размере 13%.

Впервые о новых налогах президент Владимир Путин заявил 25 марта. Глава государства сообщил, что при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более миллиона рублей им необходимо будет уплачивать 13%, также вводится налог в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.

Как позже пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, новый налог будет браться с сумм, превышающих 60 тысяч рублей. Он также отметил, что зарплатные счета граждан в банках не подпадут под нововведение.

Закон, как считают аналитики, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к VIP-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, ранее заявили эксперты. Против такого налога выступил глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что не вводил бы данную меру.

Как писал NEWS.ru, при этом россияне забрасывают до 5% от общего объёма вкладов.