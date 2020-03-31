https://static.news.ru/photo/b9e4a572-7344-11ea-9c45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил облагать налогом по ставке 13% только те вклады, сумма которых превышает 1 миллион рублей. Эту меру могут ввести только в 2021 году, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, россияне, решившие дробить по банкам или переводить вклады в другую валюту, не должны так делать, потому что эти действия лишены смысла. Пока «никакие вклады налогом не облагаются».

Предусмотрен механизм, который позволяет получить существенный налоговый вычет. Доход в виде 62 тысяч рублей не облагается налогом, а облагаться будут только те доходы, которые превышают эту сумму, — цитирует «Парламентская газета» слова депутата.

Эту меру могут ввести только в следующем году, когда появится налоговая база. А выплаты начнутся только в 2022 году.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоги на доходы по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году. Эта мера не коснётся процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Кроме того, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с него проценты, писал NEWS.ru.