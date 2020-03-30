https://static.news.ru/photo/86bc319c-726d-11ea-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туристы, которые купили путёвки за рубеж и по России, получат полную денежную компенсацию после того, как будет принят закон о дополнительных полномочиях кабмина в условиях ЧС.

Это закон. Ни один оператор не имеет права удерживать средства после принятия закона на этой неделе, — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Он также отметил, что 50 тысяч россиян всё ещё остаются за рубежом. Для их вывоза будут использованы средства фондов персональной ответственности туроператоров. Их объём сейчас составляет 1,7 миллиарда рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, в Сочи остановили поток россиян, которые пытались воспользоваться нерабочей неделей, объявленной из-за эпидемии коронавируса, чтобы отдохнуть на курорте. Временно прекращён и приём туристов, забронировавших отели заблаговременно.