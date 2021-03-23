В ГД одобрили идею предоставления кредитных каникул призывникам

https://static.news.ru/photo/daa9c92e-8c7d-11eb-bbc3-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Думский комитет по финрынку одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о предоставлении военнослужащим по призыву и курсантам военных училищ отсрочки по уплате кредитов.

Авторы инициативы отмечают, что призыв на военную службу влечёт значительное сокращение дохода гражданина по независящим от него обстоятельствам и это повышает риск неисполнения им обязательства по кредиту. Предлагаемое нововведение направлено на снижение финансовой нагрузки на военнослужащих и курсантов при обслуживании ими займов.

Отсрочка будет предоставляться на основе механизма, аналогичного ипотечным каникулам. Под действие закона попадут потребительские кредиты, а также займы на цели, не связанные с предпринимательством, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

Согласно проекту, военнослужащие по призыву и курсанты получат право устанавливать дату начала льготного периода и определять его продолжительность. При этом в документе определено, что отсрочка по выплате кредита не должна превышать срок службы по призыву, увеличенный на три месяца, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ России может сделать механизм кредитных каникул постоянным. В Госдуме готовы к одобрению этой идеи при условии определения параметров.