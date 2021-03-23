В ГД одобрили идею предоставления кредитных каникул призывникам

Думский комитет по финрынку одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о предоставлении военнослужащим по призыву и курсантам военных училищ отсрочки по уплате кредитов.
Авторы инициативы отмечают, что призыв на военную службу влечёт значительное сокращение дохода гражданина по независящим от него обстоятельствам и это повышает риск неисполнения им обязательства по кредиту. Предлагаемое нововведение направлено на снижение финансовой нагрузки на военнослужащих и курсантов при обслуживании ими займов.
Отсрочка будет предоставляться на основе механизма, аналогичного ипотечным каникулам. Под действие закона попадут потребительские кредиты, а также займы на цели, не связанные с предпринимательством, обязательства по которым обеспечены ипотекой.
Согласно проекту, военнослужащие по призыву и курсанты получат право устанавливать дату начала льготного периода и определять его продолжительность. При этом в документе определено, что отсрочка по выплате кредита не должна превышать срок службы по призыву, увеличенный на три месяца,
Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ России может сделать механизм кредитных каникул постоянным. В Госдуме готовы к одобрению этой идеи при условии определения параметров.