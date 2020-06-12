В ФРГ опасаются, что антироссийские санкции США затронут госслужбы Германии

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Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта «Северный поток — 2» могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на документ Минэкономики, предназначенный для внутреннего пользования. В ведомстве считают, что предложенный американскими сенаторами законопроект предполагает, что новые санкции могут быть наложены на «все фирмы», которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или, например, дооснащения судов-трубоукладчиков.

Более того, санкции могут коснуться оказания таких услуг, как проведение контроля, инспекций и выдачи сертификации, необходимых для эксплуатации «Северного потока — 2». А это уже удар по административно-техническим действиям государственных служб.

Ситуация, когда санкции направлены в том числе против ведомств дружественных правительств или даже против самих правительств, стала бы совершенным новшеством, — цитирует газета документ.

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как ранее писал NEWS.ru, США стремятся заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.