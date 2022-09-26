В ЕС придумали новые санкции: полный перечень и анализ Газпромбанк хотят отключить от SWIFT-переводов, это может оставить Европу без газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько стран ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций. Они хотят перестать закупать у России алмазы, запретить поставки в РФ смартфонов и других высокотехнологичных товаров и даже — отключить от SWIFT-переводов Газпромбанк, через который идут платежи за газ. Сработают ли эти и другие меры и против кого, расскажет NEWS.ru.

Авторы новых санкций

Ирландия присоединилась к Польше и странам Балтии, которые предлагают более жесткие санкции против России. Всего список предложений занял девять страниц, пишет EUobserver.

Правда, пока перспектива принятия санкций неясна. Их должны поддержать все страны Евросоюза единогласно. При том, что многие страны по-прежнему покупают у России газ.

Что хотят запретить в пределах ЕС

SWIFT-переводы в Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк.

Покупать и импортировать алмазы из России.

Сотрудничать с Россией в области ядерной энергетики.

Продавать недвижимость россиянам.

Использовать технологии «Лаборатории Касперского».

Оказывать IТ-услуги российским клиентам.

Эфир трех российских телеканалов — НТВ Мир, РЕН ТВ и «России 1».

Доступ к пяти сайтам: NewsFront, SouthFront, Katehon, «Фонд стратегической культуры» и «ИнфоРос».

Экспорт в Россию смартфонов, радарного и лазерного оборудования.

Российское финансирование зарегистрированных в ЕС лоббистских фирм, неправительственных организаций и аналитических центров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как это отразится на России

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский:

Предлагаемые ограничения довольно слабо повлияют на экономику России: ее экспортно-импортные потоки уже давно переключились с Европы на Азию. Что касается санкций против ряда топовых банков, то они и сейчас проводят операции с европейскими контрагентами в сильно ограниченных объемах и под пристальным присмотром американских и европейских регуляторов. Главная проблема — возможный запрет на поставки в Россию через третьи страны высокотехнологичной продукции. И Китай здесь может подчиниться такому требованию (в рамках вторичных санкций. — NEWS.ru).

Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица:

В целом предлагаемые санкции уже частично были приняты и не представляют собой ничего нового. Поэтому кардинально никак не повлияют на экономику России.

Чем это обернется для Европы

Николай Переславский:

Для самих европейцев «палкой о двух концах» может стать запрет на проведение операций и SWIFT-переводов с Газпромбанком. Ведь Россия может потребовать продолжения переводов денег на расчетные счета в Газпромбанке для оплаты энергоносителей, что выйдет боком для самих же европейских стран. Им придется либо отменить их, либо смириться с тем, что промышленность приостановит свою деятельность, а население будет замерзать.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денис Перепелица:

Отключение от SWIFT Газпромбанка, через который идет оплата российского газа, может стать большой проблемой для самих европейцев, которые все еще покупают российский газ. Примечательно, что в страны, которые предлагают эти санкционные меры, газ из России уже не поступает. Что касается возможного прекращения сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, то сюда может входить запрет на поставку ядерного топлива, поставки которого критичны для Франции и ряда других европейских государств.

Старый пакет

Напомним, последний раз такой обширный (шестой) пакет санкций Евросоюз принимал 3 июня. Вот что он ввел:

— отказ от морских поставок нефти из России с 5 декабря;

— отказ от поставок нефтепродуктов с 5 февраля;

— отключение Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ от SWIFT-переводов;

— запрет на оказание россиянам бухгалтерских, консалтинговых и пиар-услуг;

— ограничение доступа к европейским облачным сервисам, в том числе к ProtonMail;

— отключение каналов «Россия РТР / РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр Международный».