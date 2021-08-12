В ЦБ заявили о «перегреве» рынка недвижимости

В Центробанке России (ЦБ) продолжают следить за динамикой цен на внутреннем рынке недвижимости, который в последнее время стал «перегреваться». Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента ЦБ по финансовой стабильности Елизавета Данилова.

По её словам, темпы роста на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составили 20,6%. В Москве и Санкт-Петербурге специалисты зафиксировали ещё большие цифры — 24% и 26% соответственно.

Эксперт отметила негативное влияние столь стремительного роста цен на доступность жилья и создание определённых кредитных рисков. В результате граждане вынуждены брать ипотеку на большую сумму, подчеркнула Данилова.

При этом, по мнению аналитика, в России остаются низкие показатели просрочек по денежным ссудам. Так, они составили менее 1% (0,94%) от общего объёма ипотечных задолженностей.

Ранее аналитик по потребительскому рынку, розничным сетям и недвижимости, директор компании Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко заявил, что государственное субсидирование ипотеки сильно перегрело российский рынок жилья.

По его словам, за пять — семь последних лет российские банки намеренно шли на смягчение требований к потенциальным заёмщикам, что привело к сильному скачку спроса на жилищное кредитование. При этом средние сроки по ипотеке выросли более чем в два раза.