Аналитик: субсидирование ипотеки сильно перегрело рынок

Механизм государственного субсидирования ипотеки привёл к серьёзному перегреву рынка кредитования в сфере недвижимости. Такое мнение высказал NEWS.ru аналитик по потребительскому рынку, розничным сетям и недвижимости, директор компании Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

По его словам, за 5–7 последних лет российские банки намеренно шли на смягчение требований к потенциальным заёмщикам, что привело к сильному скачку спроса на жилищное кредитование. При этом средние сроки по ипотеке выросли как минимум в два раза.

Банки и в дальнейшем будут идти по модели, предполагающей существенное увеличение сроков возврата ссуд. Стоимость ипотеки, в свою очередь, останется на прежних значениях, существенно превышая реальный уровень. Объёмы же кредитования снизятся в среднем на 10–20%, людей оттолкнёт повышение ставки ЦБ, а также ужесточение регулирования ипотечной выдачи, — подчеркнул эксперт.

Кривошапко также отметил, что застройщики в краткосрочной перспективе пойдут на политику скрытых скидок. Однако эта мера вряд ли приведёт к существенному снижению средней стоимости ипотечного кредитования в России.

Цены на недвижимость продолжат топтаться на месте. Субсидирование ипотеки привело к рекордному увеличению спроса, однако на рынке до сих пор не наблюдается повышения объёмов предложения. На жёсткую политику ЦБ в краткосрочной перспективе незамедлительно отреагируют и остальные банки, что отразится на размере депозитных и кредитных ставок. Люди будут меньше брать кредитов, однако от этого средняя стоимость ипотеки продолжит оставаться на высоком уровне, — заключил он.

При этом аналитик назвал нынешнюю стоимость ипотеки вполне обоснованной, отметив её рыночный характер. По его словам, на рынке недвижимости сейчас происходит большое количество сделок, ценовое же манипулирование в настоящий момент представить себе невозможно. Ни к чему хорошему такой шаг российских властей не приведёт, уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянам станет сложнее брать ипотечные кредиты. По словам брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, приобретение денежных ссуд на жильё будет возможным для клиентов банка только после тщательной проверки уровня долговой нагрузки заёмщика.

Ужесточение же регулирования выдачи ипотеки со стороны ЦБ может в обозримой перспективе привести к образованию так называемых пузырей, что, в свою очередь, будет очень рискованно для российской экономики.