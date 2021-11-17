В ЦБ сообщили о существенном росте спроса на валюту среди россиян

В ЦБ сообщили о существенном росте спроса на валюту среди россиянБанк России сообщил о росте спроса на валюту среди россиян
Совокупный спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд. Спрос на доллары в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 58%, на европейскую валюту — на 30%, составив соответственно $3,2 и $1,4 млрд. Это на 10 и 29% больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов соответственно, пишет Банк России.
Доля долларов в структуре совокупного спроса
Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что в условиях роста цен сохранить и приумножить сбережения можно при эффективном портфеле валют. Из валют стран «Большой десятки» в эффективный портфель входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк, а среди развивающихся стран следует обратить внимание на южнокорейскую вону и тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года остаётся лидером роста к доллару благодаря росту цен на нефть и газ.