В ЦБ сообщили о существенном росте спроса на валюту среди россиян

Совокупный спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд. Спрос на доллары в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 58%, на европейскую валюту — на 30%, составив соответственно $3,2 и $1,4 млрд. Это на 10 и 29% больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов соответственно, пишет Банк России.

Доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 69% против 64% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 34 до 30%. Совокупное предложение валюты в сентябре по сравнению с августом выросло на 18% и составило $3,3 млрд. Совокупное предложение долларов в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 24%, европейской валюты — на 3%, составив $2,4 и $0,8 млрд соответственно.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что в условиях роста цен сохранить и приумножить сбережения можно при эффективном портфеле валют. Из валют стран «Большой десятки» в эффективный портфель входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк, а среди развивающихся стран следует обратить внимание на южнокорейскую вону и тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года остаётся лидером роста к доллару благодаря росту цен на нефть и газ.