В ЦБ разъяснили порядок оформления перечислений алиментов

https://static.news.ru/photo/729b8042-98f5-11ea-9a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязанность указания кодов видов доходов при перечислении алиментов лежит на выплачивающих, а кредитные организации, в свою очередь, обязаны предоставить клиентам возможность правильно их указать, сообщили в пресс-службе Банка России.

Согласно поправкам к закону об исполнительном производстве, с 1 июня начнёт действовать маркировка доходов клиента, чтобы банки могли корректно учитывать платежи, которые по закону запрещается взыскивать для уплаты долгов.

Как писал NEWS.ru, российские банки не гарантируют, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян денег, которые законом запрещено взыскивать в счёт задолженностей. По словам начальника правового управления АБР Сергея Клименко, если одно физлицо переводит деньги другому, не маркируя их, может возникнуть проблема. В частности, она коснётся добровольных алиментов.