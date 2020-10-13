В ЦБ рассказали, насколько вырастут цены после нынешнего падения рубля

https://static.news.ru/photo/873a96f6-0ce4-11eb-95f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России опубликовал информационный комментарий «Динамика потребительских цен», в котором рассказал о перспективах инфляции при нынешнем заметном ослаблении рубля и причинах, которые будут влиять в обозримой перспективе на рост цен в отечественной экономике.

Согласно документу, опубликованному Банком России 12 октября, падающий рубль, действительно, надавит на инфляцию. «Таргет» по инфляции, который устанавливает себе ЦБ России в качестве одного из основных ориентиров денежной политики, вероятно, не будет соответствовать прогнозам.

В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля. При этом сдержанный спрос, вероятно, будет оказывать дезинфляционное влияние, — говорится в документе.

Это означает, что при нынешнем падении рубля рост инфляции будет сдерживаться снижением спроса: граждане могут совершить меньше покупок вследствие коронавирусных ограничений. В регуляторе ожидают, что динамика потребительских цен продолжит зависеть от ограничительных мер. В первую очередь, это может сказаться на сфере услуг, полагают в Банке России.

Регулятор прогнозирует, что при нынешней денежно-кредитной политике годовая инфляция в России превысит «искомые» 4% и может достичь 4,2%. В дальнейшем ЦБ ожидает, что значение инфляции будет колебаться в районе 4%.

Как сообщал NEWS.ru, несмотря на признание, что годовая инфляция в России может достичь 4,2%, ЦБ ранее сохранил «таргет» по инфляции в 2020 году на уровне 4%. Отметим, что резкое падение курса рубля уже привело к бегству инвесторов из рублёвых активов.

Если Банк России ранее не спешил предпринимать какие-либо решительные действия, то сейчас регулятор все чаще выходит на внутренний рынок с рекордными объёмами валюты, на которую скупаются подешевевшие рубли, чтобы поддержать курс национальной валюты. Усиленные продажи валюты на внутреннем рынке начались 1 октября, на эти цели отчасти пойдут средства, вырученные Банком России от продажи Сбербанка правительству.