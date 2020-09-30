Как долго будет падать рубль

Курс доллара приблизился к 80 рублям, а евро перешагнул отметку в 93 рубля. Россия столкнулась с новой реальностью, когда бегство инвесторов из рублёвых активов остановить уже невозможно. На фоне турбулентности ЦБ оставался в стороне. Рынок ждал весомой реакции на происходящее, а её, по сути, не было. Зачем государству сохранять слабый рубль — разбирался NEWS.ru.

Проблема нынешнего падения заключается в том, что движение рубля вниз в итоге остановится и без какого-либо вмешательства Центробанка, потому фундаментальных причин для долгосрочного проседания отечественной валюты нет. Поэтому на новостях рубль может прыгать как вверх, так и вниз.

Вторая причина, почему ЦБ не вмешивается, — это то, что он длительное время проводит валютные интервенции, и, вероятно, возможности массированной продажи валюты на внутреннем рынке для поддержания курса рубля у него сейчас ограничены.

Ведущий научный сотрудник МГУ и экономист Андрей Колганов пояснил NEWS.ru, что ранее сообщалось, что регулятор намеревался продать часть валютной выручки, которую он получил от продажи Сбербанка.

То есть вероятно, если рубль начнёт чрезмерно сильно валиться, то Центробанк к таким интервенциям прибегнет на валютном рынке. Ещё одна из причин заключается в том, что и помимо Банка России некоторое время назад проводились довольно большие продажи иностранной валюты на внутреннем рынке компаниями, которые должны были платить в рублях очередные налоговые платежи. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

Сейчас же этот процесс завершён, поэтому соотношение спроса и предложения на рынке для рубля ухудшилось. Кроме того, финансовые власти до какой-то степени заинтересованы в слабом рубле, потому что это девальвирует их внутренние долговые обязательства. То есть в случае необходимости при низком курсе рубля они могут на имеющуюся у них валютную выручку получить больше рублей и закрыть свои обязательства. Это будет легче сделать, чем при более сильном рубле.

Это так называемая девальвация внутреннего долга. Возможно, имея ограниченные возможности повлиять на курс, они могут если не намеренно уронить курс рубля, то, по крайней мере, смириться с тем, что он падает, — заявил Колганов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инвесторы же бегут от рублевых активов потому, что в условиях высокой неопределённости на рынке, связанной с развитием второй волны коронавируса и угрозой общего падения деловой активности в мире, они ищут более надёжные инструменты или те, которые кажутся им наиболее надёжными. И в этих условиях, конечно, они будут вкладываться в доллар или евро, нежели в рубль и активы, которые оцениваются в рублях.

Но о том, что ЦБ полностью бездействует, говорить нельзя. Регулятор объявил о том, что с 1 октября будет продавать дополнительный объём инвалюты на внутреннем рынке, связанной с продажей российскому правительству доли ЦБ в Сбербанке. Правда, это решение было ожидаемым, но всё же оказало поддержку рублю: доллар с полугодового максимума, установленного чуть ниже 80 рублей, падал более чем на 1,5 рубля.

Судя по всему, пока серьёзных мер против России вводиться не будет. Поэтому уже 30 сентября восстановление рубля ускорилось, ОФЗ также демонстрируют отскок от пятимесячных минимумов, если смотреть на индекс гособлигаций RGBI.

Кроме того, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, негативная динамика в последние недели наблюдалась и на других развивающихся рынках. Она обусловлена второй волной пандемии, которая может затормозить восстановление мировой экономики. Многие развивающиеся страны имеют большие внутренние финансово-экономические дисбалансы, из-за чего они уязвимы перед внешним негативом. Правда, в этом плане Россия выглядит лучше многих развивающихся стран.

Дело не в слабом рубле, а в относительно низкой рублёвой стоимости барреля Brent. Сейчас она составляет около 3 200 рублей, а в прошлом году находилась в коридоре 3 700-4 400, который более комфортен с точки зрения доходов госбюджета и экспортёров. То есть, чтобы получить нефть в рублях на уровне 3 700 при текущей цене Brent $41, нужно, чтобы доллар был около 90 рублей. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»

Естественно, что курс рубля не двигается постоянно согласно этой формуле, иначе бы в апреле он превысил 200 рублей, когда котировки Brent падали до $16. Однако в более долгосрочной перспективе, если нефтяные цены закрепляются в каком-то коридоре и нет надёжных фундаментальных предпосылок для выхода из него, подобный дисбаланс между рублём и нефтью сокращается.

То есть курс рубля снижается в сторону, соответствующую рублёвой стоимости Brent в 3 500–3 700. Естественно, если ситуация с пандемией улучшится (в основном благодаря появлению эффективной вакцины), это увеличит шансы на быстрое восстановление мировой экономики и спроса на нефть, говорит Бабин, что должно привести к формированию устойчивого восходящего тренда на нефтяном рынке. В этом случае рубль может укрепиться, но с учетом возвращения рублевой стоимости Brent к уровню 3 500–4 000). То есть при цене Brent в $50 доллар может стоить по этой формуле 70–80 рублей. Естественно, нужно учитывать и другие факторы, в первую очередь геополитические.

По мнению экономиста Вячеслава Зайченко, Центробанк не вмешивается в происходящее потому, что у него нет никаких инструментов влияния на эту ситуацию. А она, согласно его оценке, достаточно краткосрочна.

Я предполагаю, что к концу этой недели мы увидим небольшое снижение, которое на последующих неделях разовьётся в хороший ценовой нисходящий канал по укреплению рубля. Это произойдёт по естественным макроэкономическим факторам. Поэтому капитализация валютного рынка запредельная, свыше $3,5 трлн, и наш Центробанк, как вы понимаете, здесь как капля в море. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ»

Он считает, что регулятору ничего не остаётся, кроме как смотреть в монитор и удивляться, так как рычагов воздействия на макроэкономику нет.

С учётом того, какую монетарную политику они ведут и того, как они работают через Минфин с российскими резервами и Пенсионным фондом, можно сделать вывод, что рубль их вообще не беспокоит, — сказал он.

Слабый рубль, говорит Зайченко, если и есть такая установка, то это установка правительства, ведь это доходы в выручке от всех сырьевых вещей в валюте, а расходы — это только социалка в рублях.

По его словам, иностранные инвесторы уже давно не входят в российские активы, не инвестируют в российскую экономику и очень мало участвуют в биржевых движениях, так как для крупных игроков нет условий работы. То есть если крупный игрок с хорошим капиталом зайдёт на российский рынок, то он не сможет развернуться на отечественных биржевых площадках. Его начнут сразу прессовать, не давать работать на тех объёмах, на которых он хочет.

Он также добавил, что нынешний рост доллара невозможно остановить. И даже если продать миллиарды долларов в рубль, то произойдёт какое-то небольшое движение в сторону укрепления рубля, а этого хватит в лучшем случае на пару дней, а если реально, то лишь на несколько часов.