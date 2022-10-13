В ЦБ признали исчерпанным влияние весеннего укрепления рубля Центробанк РФ: влияние весеннего укрепления курса рубля постепенно исчерпывается

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Влияние эффектов весеннего укрепления рубля постепенно исчерпывается. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции. Регулятор отметил, что это проявляется, в частности, в замедлении удешевления электроники, бытовой техники и в возобновлении роста цен на импортные фрукты.

По данным Центробанка, в сентябре потребительские цены выросли на 0,05%. Рост наблюдался впервые после трех месяцев снижения. С поправкой на сезонность увеличение цен составило 0,28%. В целом же за III квартал цены выросли на 0,04% с поправкой на сезонность.

Значимый вклад в повышение темпа роста потребительских цен внесло подорожание плодоовощной продукции (на 0,5%). Тем не менее оно было существенно меньше снижения цен в апреле — августе (в целом — на 19,1%; фрукты и овощи остались дешевле, чем годом ранее (на 4,11%), — сообщили в ЦБ.

По данным Росстата, в сентябре 2022 года инфляция в России составила 0,05% после агустовской дефляции в 0,52%. При этом месячный прирост цен оказался меньше, чем годом ранее, в результате показатель годовой инфляции замедлился до 13,68%. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция окажется на уровне 11-13%. Ожидается, что в 2023 году она составит 5-7%, а в 2024 — 4%.

Ранее гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что все государства Европейского союза ожидают двузначные уровни инфляции, причем непонятно, на какой отметке остановится этот рост. Инфляционные факторы в Европе, по мнению аналитика, связаны в первую очередь с рекордным ростом цен в энергетическом секторе.