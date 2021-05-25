В ЦБ оценили сообщения о «рекордной дыре» в валютном балансе банков

В Банке России прокомментировали данные о «рекордной дыре» в валютном балансе российской банковской системы. Эксперты, оценивая сообщения, успокоили россиян, заявив, что системной проблемы из-за этого не наблюдается. Об этом сообщает «Российская газета».
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В ЦБ также добавили, что кредитные организации при необходимости могут получить дополнительный объём валютной ликвидности за счёт свопов, покупки валюты на рынке или других инструментов поддержки.
Ранее о «рекордной дыре» в валютном балансе российской банковской системы сообщили игроки рынка. Так, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что отрицательные чистые валютные активы к началу мая достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов.