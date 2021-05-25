В ЦБ оценили сообщения о «рекордной дыре» в валютном балансе банков

https://static.news.ru/photo/73051cc2-bdfd-11eb-a655-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Банке России прокомментировали данные о «рекордной дыре» в валютном балансе российской банковской системы. Эксперты, оценивая сообщения, успокоили россиян, заявив, что системной проблемы из-за этого не наблюдается. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным регулятора, общий объём валютной ликвидности на 1 мая составил $48,5 млрд. Такой уровень в ЦБ назвали комфортным. Отмечается, что этой суммы хватит для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов или 15% всех валютных обязательств.

В ЦБ также добавили, что кредитные организации при необходимости могут получить дополнительный объём валютной ликвидности за счёт свопов, покупки валюты на рынке или других инструментов поддержки.

Ранее о «рекордной дыре» в валютном балансе российской банковской системы сообщили игроки рынка. Так, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что отрицательные чистые валютные активы к началу мая достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов.