«Рекордная дыра» обнаружена в валютном балансе банковской системы России

https://static.news.ru/photo/00cb111a-0e6d-11eb-9259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За апрель 2021 года в валютном балансе российской банковской системы появилась «рекордная дыра». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отчётность игроков рынка, которую опубликовал Центробанк.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, отрицательные чистые валютные активы к началу мая достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов.

Аналитик объяснил, что чистым валютным активом называют разницу между активом и пассивом. Позиция не должна быть равна нулю. Так как валютный капитал у банковского сектора РФ отсутствует, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы — это «дыра» в валютном балансе.

Ситуация с отрицательными активами сложилась ещё в ноябре. И банки стабильно наращивали эту «дыру». То есть обязательства банков оказались намного выше, чем их валютные активы. То есть руководство кредитных организаций, вопреки положению национальной валюты, продолжают ставить на укрепление рубля, отметил Осадчий.

В итоге к 1 мая банки имели на руках только 12 миллиардов долларов наличными. Это их собственные средства. А вот население владеет 91,3 миллиарда долларов.

Причина обрушения курса доллара кроется в росте локальных валют и возможной инфляции в США, а также из-за евро. Основными конкурентами американской валюты являются евро, японская иена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар. Об этом ранее рассказал главный стратег индексной компании Арарат Мкртчян.