Финансист назвал причины обрушения курса доллара

https://static.news.ru/photo/30296cb2-bc47-11eb-9c75-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Причина обрушения курса доллара кроется в росте локальных валют и возможной инфляции в США, а также из-за евро. Основными конкурентами американской валюты являются евро, японская иена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар, пишет агентство ПРАЙМ со ссылкой на главного стратега индексной компании Арарата Мкртчяна.

По мнению эксперта, пока вышеназванные валюты не могут в полной мере конкурировать с долларом. У всех них есть свои преимущества и недостатки, последние из которых связаны с масштабом экономики, представляющей ту или иную валюту или экономический перекос, считает специалист.

Более волатилен канадский доллар, так как экономика страны зависит от добывающего сектора. Британский же фунт уже не воспринимается как безопасная валюта из-за Brexit и возможного выхода Шотландии из состава Великобритании.

Но самый главный риск доллара — это инфляция. Она может возникнуть из-за большого роста наличности в США и госдолга страны. Пока американская Федеральная резервная система может управлять ожиданиями, но риск инфляции и падения цены доллара остаётся. Эксперт советует во избежание потери доходов присмотреться к сырьевым товарам — золоту и европейской валюте.

Ещё один фактор, который может сказаться на обрушении доллара, это переход некоторых стран на локальную валюту или евро в платежах с партнёрами. Так поступают некоторые развивающиеся страны, в том числе Китай и Россия.

Как сообщалось ранее, аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что в настоящее время хорошая ситуация для покупки американской валюты. На это указывают цены на нефть, которые удерживаются выше $66.