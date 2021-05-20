Финансист назвал благоприятное время для покупки долларов

https://static.news.ru/photo/96c43b6a-b9c6-11eb-a1ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что в настоящее время хорошая ситуация для покупки американской валюты. На это указывают цены на нефть, которые удерживаются выше $66, отметил финансист в беседе с агентством ПРАЙМ.

С инвестиционной точки зрения доллар — удобный базовый актив, и его лучше закупать за местную валюту по максимально низкому курсу. Если есть возможность докупать его, пока рубль на пиках (а доллар, соответственно, на дне), то лучше это делать, — пояснил Емельянов.

Он добавил, что средневзвешенный курс доллара за последний год — 74,2 рубля.

Иначе говоря, пока курс ниже этого, стоит покупать, — подчеркнул финансист.

При этом он указал, что в июле-августе курс доллара может вырасти до 77 рублей и выше. В такой момент выгодно будет «сбросить» часть накопившейся валюты.

Ранее стало известно, что современные финансисты, советующие хранить деньги в долларах или евро, упорно не замечают криптовалюты, а зря. Об этом заявил NEWS.ru эксперт в сфере блокчейн-технологий, профессиональный криптоинвестор Анатолий Илле. По его словам, доллары, евро, а также йены и рубли относятся к так называемым фиатным валютам, не обеспеченным золотом.