В ЦБ допустили возможность снижения ключевой ставки в текущем году Набиуллина: возможность снижения ключевой ставки в 2023 году сохраняется

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

В текущем году сохраняется возможность для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, но вероятность этого снизилась, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. Она также отметила, что возросла вероятность повышения ставки в следующем году.

В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,0–9,0% годовых на 2023 год и 6,5–7,5% годовых на 2024 год. Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились. И напротив, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели вблизи 4%, — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку неизменной, третий раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых. Регулятор спрогнозировал, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений.