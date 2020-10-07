В бундестаге заявили о поддержке «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/abf84a08-089b-11eb-9a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

В правительстве ФРГ поддерживают проект «Северный поток —2», несмотря на штраф, который 7 октября наложила Польша на «Газпром» за участие в строительстве газопровода. В комитете бундестага за продолжение строительства высказались в том числе члены правящих фракций.

Как раз сегодня обсуждали эту тему на заседании комитета по экономике и энергетике в немецком бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали «Северный поток — 2», — приводит РИА Новости слова источника в немецком правительстве.

Как сообщал NEWS.ru, 7 октября Польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» и компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Совокупный размер штрафа составил $7,7 млрд.

В российской компании уже заявили, что намерены обжаловать решение Польши. При обжаловании решения UOKiK (Управление по охране конкуренции и потребителей), оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда, добавили в компании.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.