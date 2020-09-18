В бундестаге считают, что «Северный поток — 2» будет достроен

https://static.news.ru/photo/4c680630-f9b6-11ea-8463-fa163e074e61_660.jpg Дитмар Бартш Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Проект «Северный поток — 2» соответствует интересам Европы, Германии и федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и потому он будет достроен. Об это заявил сопредседатель фракции «Левые» в бундестаге Дитмар Бартш в бундестаге ФРГ.

«Северный поток -2» — в европейских интересах, он в немецких интересах, а также в интересах людей и экономики Мекленбурга - Передней Померании, — заявил он.

По мнению Бартша, послание правительство ФРГ должно быть ясным - он будет достроен, без выкупов, Германия «суверенно принимает решение о своём энергообеспечении».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

После того как в России в реанимацию попал оппозиционер Алексей Навальный, впоследствии переправленный в берлинскую клинику, ряд немецких политиков также высказались за остановку проекта. К новым санкциям против России призывали и в других западных странах.

Как писал NEWS.ru, президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным не должен влиять на ход строительства проекта «Северный поток — 2».