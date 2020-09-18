16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

В бундестаге считают, что «Северный поток — 2» будет достроен

16:46, 18 сентября 2020
Дитмар Бартш Дитмар Бартш Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Проект «Северный поток — 2» соответствует интересам Европы, Германии и федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и потому он будет достроен. Об это заявил сопредседатель фракции «Левые» в бундестаге Дитмар Бартш в бундестаге ФРГ.

«Северный поток -2» — в европейских интересах, он в немецких интересах, а также в интересах людей и экономики Мекленбурга - Передней Померании, — заявил он.

По мнению Бартша, послание правительство ФРГ должно быть ясным - он будет достроен, без выкупов, Германия «суверенно принимает решение о своём энергообеспечении».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

После того как в России в реанимацию попал оппозиционер Алексей Навальный, впоследствии переправленный в берлинскую клинику, ряд немецких политиков также высказались за остановку проекта. К новым санкциям против России призывали и в других западных странах.

Как писал NEWS.ru, президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным не должен влиять на ход строительства проекта «Северный поток — 2».

Отгрузка первых труб на заводе OMK 22 сентября 2016 г.

ОМК

Исследования для определении оптимального маршрута газопровода «Северный поток - 2» 19 февраля 2016 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Трубы на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия 27 сентября 2016 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Производство труб на заводе Europipe в Мюльхайме 16 января 2017 г.

Nord Stream 2

Логистический центр в Котке 16 марта 2017 г.

Nord Stream 2

Исследование морского дна с судна Stril Explorer 12 апреля 2017 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Аппарат с дистанционным управлением для обнаружения боеприпасов на морском дне 12 апреля 2017 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Перевозка труб в порт Мукран железнодорожным транспортом 26 апреля 2017 г.

Nord Stream 2

Доставка труб в Мукран 24 мая 2017 г.

Wolfram Scheible/Nord Stream 2

Изготовление проволочных каркасов для усиления бетонного покрытия на заводе Wasco в Котке, Финляндия 8 июня 2017 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Погрузка труб в порту Мукран в Германии 26 октября 2017 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Специалист осматривает металлический предмет в ходе работ по очистке трассы газопровода от боеприпасов 30 ноября 2017 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Микротоннели в зоне берегового пересечения в Любмине, Германия 31 июля 2018 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Сварка труб перед протягиванием через микротоннели в зоне берегового пересечения в Германии 31 июля 2018 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Началась укладка газопровода «Северный поток 2» в Финляндии 5 сентября 2018 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Сварка труб на борту судна Solitaire 15 октября 2018 г.

Thomas Eugster/Nord Stream 2

Cудно Solitaire ведет укладку газопровода в Финском заливе 15 октября 2018 г.

Thomas Eugster/Nord Stream 2

Погрузка гравия на камнеукладчик FPV Bravenes в Инкоо, Финляндия 15 октября 2018 г

Thomas Eugster/Nord Stream 2

Судно Solitaire укладывает газопровод в Финском заливе 15 октября 2018 г.

Thomas Eugster/Nord Stream 2

Сварщики за работой на борту судна Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.

Paul Langrock/Nord Stream 2

Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии 21 ноября 2018 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Специалисты производят очистку труб на борту судна Castoro Dieci 21 ноября 2018 г.

Paul Langrock/Nord Stream 2

Наблюдение за процессом сварки из центра управления на борту Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.

Paul Langrock/Nord Stream 2

Строительные работы на участке берегового пересечения в Любмине, Германия 30 ноября 2018 г.

Walter Graupner/Nord Stream 2

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit недалеко от моста Большой Бельт в Дании 18 декабря 2018 г.

Wolfram Scheible/Nord Stream 2

Береговой участок протяженностью 3,8 км соединяет морскую часть газопровода с береговыми объектами в Кингисеппском районе Ленинградской области 20 декабря 2018 г.

Nord Stream 2 AG/Agiteco

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Установка криволинейных участков газопровода на строительной площадке в Любмине 5 апреля 2019 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Коффердам на российском береговом участке 1 июня 2019 г.

Nord Stream 2

Надводная сварка захлёстного стыка 12 августа 2019 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Строительные работы на площадке приёма ДОУ в Любмине 13 августа 2019 г.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Cтроительство на российском участке в Нарвском заливе в Кингисеппском районе Ленинградской области 29 февраля 2020

Nord Stream 2

Трубы в порту Мукран 8 августа 2020 г.

imago-images.de/Global Look Press

Cудно "Академик Черский" в порту Мукран 11 сентября 2020 г.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Судно снабжения Иван Сидоренко прибыло в логистический хаб Северного потока - 2

energybase.ru

Судно "Академик Черский" в порту Мукран 8 сентября 2020 г

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео