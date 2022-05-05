В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив нефти из России В «Лукойл Нефтохим Бургас» заявили об отсутствии у Болгарии альтернативы нефти из России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочерняя компания «Лукойла» в Болгарии «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в настоящее время у страны нет альтернатив российской нефти. В компании пояснили, что использование нефти из других регионов скажется на возможностях НПЗ, сообщает телеканал BTV.

В настоящее время мы не видим реальных альтернатив, так как на нашем рынке нет предложений других сортов нефти. Технически мы можем перерабатывать нефть с Ближнего Востока и из Северной Африки, но это снизит возможности НПЗ, — цитирует телеканал заявление компании.

Также отмечается, что эксперты ожидают повышения цен на топливо в Болгарии на 20-30%, если страна присоединится к европейскому эмбарго на нефть из России.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран — членов Евросоюза 4 мая не смогли прийти к соглашению по отказу от российской нефти. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария не согласились с предложенными мерами по эмбарго на сырьё из России. Переговоры продолжатся 5 мая.