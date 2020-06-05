В Берлине пригрозили ввести штрафные пошлины на газ из США

https://static.news.ru/photo/6324e608-a728-11ea-8896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Германии могут ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон продолжит давление на «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета в бундестаге.

В Министерстве экономики и энергетики Германии, в свою очередь подчеркнули, что позиция относительно экстерриториальных санкций США в отношении газопровода остаётся неизменной — Берлин их отвергает, ведомство их, передаёт ТАСС.

Накануне ряд американских законодателей внесли на рассмотрение Сената законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». По их словам, цель ограничений состоит в блокировке завершения строительства газопровода и обеспечении энергетической безопасности Европы.

Российская компания Nord Stream 2 начала анализировать возможные трудности, которыми грозит принятие данного законопроекта. Там отметили, что поведение Вашингтона демонстрирует пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение США вести санкции прокомментировал глава думского комитета о международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, действия американской стороны являются примером недобросовестной конкуренции.