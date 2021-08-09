Белоруссия избавится от литовских продуктов

Власти Белоруссии в ближайшее время собираются освободить полки магазинов от литовских продуктов и усилят импортозамещение. Об этом «Экономике сегодня» рассказал главный редактор издания «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин.

Инициатива, чтобы убрать с полок минских супермаркетов зарубежные продукты, в том числе и литовские, является закономерным решением. На сегодняшний день спираль санкционного противостояния только раскручивается, — объясняет эксперт.

Учитывая, что Литва ввела достаточно чувствительные для Белоруссии санкции, последовал закономерный ответ. Однако речь идёт лишь о незначительных финансовых потерях с литовской стороны, так как импорт их товаров невысок. При этом доля продаж импортозамещающей продукции Белоруссии, поставляемой на экспорт, уже достигла 50%. Это значение говорит о высокой конкурентоспособности белорусских товаров не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, отмечает Сутырин

Также стоит отметить, что отношения Белоруссии с соседними странами постоянно ухудшаются. Литва не придерживается в своих действиях политики экономической рациональности, стараясь выслужиться перед США. Поэтому сейчас она так старательно поддерживает давление на Минск, считает главный редактор.

По мнению Сутырина, из-за подобных действий белорусская экономика может потерять до 7% от ВВП в ближайшие несколько лет. При сохранении и наращивании санкционного давления эти значения могут только увеличиться. Поэтому Минск должен подписать союзные программы с Москвой, чтобы поддержать свою экономику.

Ранее стало известно, что правительство России собирается распространить требования по импортозамещению на закупки у единственного поставщика. По новым правилам приобрести иностранную продукцию можно будет лишь в случае отсутствия отечественного аналога.