В России закупки привяжут к отечественным товарам

Правительство РФ собирается распространить требования по импортозамещению на закупки у единственного поставщика. По новым правилам закупить иностранную продукцию можно будет лишь в случае отсутствия отечественного аналога. Об этом пишет «Коммерсант».

Ведение новых требований поддерживают также и в администрации президента. Единственной проблемой является сам процесс одобрения закупки, отмечается в сообщении.

Так, Минфин предлагает в нормативные акты ввести дополнительную информацию о стране происхождения товара. Получается, что при закупке российских аналогов соответствующая информация появится в реестровой записи.

Кроме того новое постановление уже одобрено с ФАС, Минпромторгом и Минюстом. При этом некоторые ведомства указывают на избыточные требования к подготовке документов на закупки. Сам проект ещё требует доработки.

Ранее стало известно, что количество нарушений при осуществлении государственных и корпоративных закупок в России за шесть лет выросло в четыре раза — с 21,5 тысячи до 83,5 тысячи нарушений.