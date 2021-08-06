В АТОР заявили об ажиотажном спросе на туры в Грецию

В Греции бушуют лесные пожары, но при этом туры в эту страну пользуются огромным спросом у жителей России. Об этом сообщает ТАСС.

Направление пользуется большим спросом. Пожары не коснулись туристической инфраструктуры, — сказал агентству вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Среди факторов он отметил увеличение количества рейсов не только из Москвы, но и из других городов России. Кроме того, немаловажен тот факт, что Греция принимает туристов с ПЦР-тестами.

Ранее сообщалось, что туроператоры не видят предпосылок закрытия Турции для российских туристов. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она отметила, что спрос российских туристов на отдых в Турции в летний сезон 2021 года может оказаться ниже уровня 2019 года на треть. Причиной стал карантин из-за пандемии коронавируса.