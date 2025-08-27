День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:13

«В 22 раза больше»: Дерипаска озвучил прибыль банков РФ за 2025 год

Дерипаска заявил, что доход российских банков может составить 4,5 трлн рублей

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2025 году российские банки могут заработать 4,5 трлн рублей чистой прибыли, написал в своем Telegram-канале предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, это феноменальный результат для текущей экономической обстановки в стране.

Судя по всему, российские банки уверенно заработают 4,5 трлн рублей чистой прибыли по итогам этого непростого для всех года. В 22 раза больше, чем в 2022 году. Феноменальные результаты!написал он.

Ранее стало известно, что в России готовят ужесточение наказаний для банков, нарушающих права клиентов. Размер штрафов предлагают установить на уровне от 0,1% до 1% от суммы нарушения. Под санкции попадут кредитные организации, уличенные в обмане клиентов, навязывании услуг и ошибках при расчете стоимости кредита. Эксперты считают, что новые правила могут заработать уже с 2026 года.

До этого Банк России предложил обязать банки регулярно пересматривать стоимость квартир, взятых в ипотеку. Такой шаг позволит точнее рассчитывать риски и повысить устойчивость банковской системы. Если инициативу одобрят, она начнет действовать не раньше 2027 года.

банки
прибыль
экономика
Олег Дерипаска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Франция напала на Курск»: Париж полез на русскую землю, как ответит Москва
Стало известно, кто из украинских чиновников встретится с Уиткоффом в США
Юрист ответил, сможет ли сын Наговицыной взыскать расходы с организаторов
Как звонить по Google Meet и FaceTime — инструкция
СК возбудил дело по факту нападения с ножом в Пушкинском сквере
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.