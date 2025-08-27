«В 22 раза больше»: Дерипаска озвучил прибыль банков РФ за 2025 год Дерипаска заявил, что доход российских банков может составить 4,5 трлн рублей

В 2025 году российские банки могут заработать 4,5 трлн рублей чистой прибыли, написал в своем Telegram-канале предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, это феноменальный результат для текущей экономической обстановки в стране.

Судя по всему, российские банки уверенно заработают 4,5 трлн рублей чистой прибыли по итогам этого непростого для всех года. В 22 раза больше, чем в 2022 году. Феноменальные результаты! — написал он.

Ранее стало известно, что в России готовят ужесточение наказаний для банков, нарушающих права клиентов. Размер штрафов предлагают установить на уровне от 0,1% до 1% от суммы нарушения. Под санкции попадут кредитные организации, уличенные в обмане клиентов, навязывании услуг и ошибках при расчете стоимости кредита. Эксперты считают, что новые правила могут заработать уже с 2026 года.

До этого Банк России предложил обязать банки регулярно пересматривать стоимость квартир, взятых в ипотеку. Такой шаг позволит точнее рассчитывать риски и повысить устойчивость банковской системы. Если инициативу одобрят, она начнет действовать не раньше 2027 года.