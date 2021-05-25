Ущерб от нелегальной онлайн-продажи сигарет составил 1,1 млрд рублей

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Ущерб государства от нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в 2020 году составил 1,1 млрд рублей. Об этом свидетельствует исследование компании Group-IB, сообщает РБК.

Такая сумма сформировалась исходя из недополученных прибыли, налогов за акцизный сбор и НДС. Как отмечается, объём нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете в указанный период превысил 500 млн рублей.

Уточняется, что наиболее востребованным товаром в Интернете оказались классические сигареты, их доля составила 73,6% «чёрного» рынка. Второе место по востребованности заняли табачные стики (25,1%), а третье — электронные сигареты (1,3%).

В целом в Рунете было обнаружено свыше 700 сайтов, которые предлагали нелегальную табачную продукцию. При этом большая из них торговала подделками, лишь 84 сервиса предлагали оригинальную продукцию. Кроме того, были зафиксированы каналы нелегальных продаж в мессенджерах, специалисты насчитали около 100 таких аккаунтов и свыше 320 групп.

Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года доля нелегальных сигарет на российском рынке возросла и составила 10,7%.