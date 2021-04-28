В России возросла доля нелегальных сигарет

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В I квартале текущего года доля нелегальных сигарет на российском рынке составила 10,7%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные международного агентства маркетинговых исследований Kantar TNS.

Как уточняется, большая часть контрабанды сигарет осуществляется из Белоруссии. За год доля нелегального белорусского продукта в России увеличилась более чем в полтора раза. Также немалую долю нелегального табачного рынка занимает контрафакт.

Основной причиной роста нелегального рынка эксперты называют большую разницу в акцизах на табачную продукцию между Россией и другими странами. Именно дисбаланс в акцизах стимулирует незаконный ввоз. Аналитики полагают, что при сохранении таких тенденций ущерб государственного бюджета в 2021 году составит порядка 100 млрд рублей.

При этом агентство отмечает, что доля и доступность нелегальной продукции российского производства значительно снизились благодаря усилиям правоохранительных органов в борьбе с подпольными табачными фабриками на территории страны.

По подсчётам аналитической компании Nielsen, в III квартале 2020 года доля нелегальных сигарет в России была 7%, в 2019 году — 15,6%, а в 2018 году — 8,6%.

Ранее директор по связям с органами государственной власти компании «JTI Россия» Василий Груздев рассказал, как отличить легальные сигареты от подделок. По его словам, для этого нужно проверить наличие специального цифрового кода «Честный знак» на пачке. Его начали размещать на одобренных законом изделиях с июля 2020 года. Если код отсутствует или не сканируется, это говорит о том, что перед нами подделка.