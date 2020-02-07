Новые поправки, предлагаемые депутатами Госдумы в закон «О гражданстве РФ», не смогут улучшить демографию в стране. В целом мера будет способствовать закреплению тенденции в экономике, когда из государства выезжают наиболее подготовленные кадры и прибывают рабочие низкой квалификации, рассказали NEWS.ru эксперты.

Председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов придерживается мнения, что либерализация процедуры получения гражданства может привести к увеличению потока рабочих из Средней Азии.

Это самый привлекательный для России контингент людей, которые ранее проживали в одном государстве и имеют многочисленные родственные связи. Многие из них хотят иметь такой паспорт. Вряд ли таковых миллионы в странах дальнего зарубежья, например, в Африке. А если и найдутся, то особо рады им не будут. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

Он отметил, что для получения гражданства России соискатели сперва должны добиться разрешения на временное проживание, которое выдают далеко не всем, а затем вида на жительство. Эксперт упомянул факты, когда этнические русские с иностранным паспортом сталкивались с трудностями при желании иметь необходимые документы из-за бюрократических барьеров и коррупции.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в рабочей группе правительства по реализации концепции государственной миграционной политики сообщал о возможном упрощении процедуры выдачи российских паспортов иностранцам. Предложения об изменениях в законе «О гражданстве РФ» парламентарии намерены внести в Госдуму в текущем месяце. Так, желающие получить документ могут сохранять имеющееся у них гражданство. А входящий в группу депутат Леонид Калашников предполагает и отмену непрерывного проживания на территории РФ соискателя паспорта в течение пяти лет. Кроме того, из закона готовы исключить требование подтверждать источники средств к существованию. Задача рабочей группы — привлечь 5-10 млн новых граждан в страну.

По словам директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, основная волна возврата соотечественников прошла в 1990-е — начале 2000-х годов. Сегодня на документ претендуют русскоязычные иностранцы, проживающие в постсоветских государствах, подчеркнул эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если какие-то ограничения в сфере получения паспортов ослабевают, это хорошо. Но с точки зрения демографии важны те, кто постоянно живёт на этой территории. Если человек считается российским гражданином, но не живёт в стране, его дети не растут здесь и не знают русского языка, это ничего не даёт. Напротив, создаёт иллюзию благополучия. Если их включать в население России, будет казаться, что есть прирост. А на самом деле увеличивается число владельцев паспортов. Анатолий Вишневский директор Института демографии Высшей школы экономики, доктор экономических наук директор Института демографии Высшей школы экономики, доктор экономических наук

Каримов назвал идею привлечь в экономику миллионы мигрантов неплохой, но при этом он отмечает отток из страны образованных граждан РФ и молодёжи. В результате возрастает доля низкоквалифицированного труда и замедляется развитие различных отраслей с инновационным потенциалом. Впрочем, руководитель профсоюза не считает, что изменения вызовут прилив нелегальной миграции.

Предположим, что в результате данных мер граждане Узбекистана и Таджикистана, которые уже сейчас трудятся по 12 часов, получат паспорт РФ, будут обращать внимание на «среднего» местного работника, который знает свои права и читал Трудовой кодекс. Конечно, они привыкли работать много, но теперь это может быть регламентировано, — подытожил собеседник.

В этой связи, по словам экспертов, рассматриваемая в правительстве мера не решит демографических проблем страны.