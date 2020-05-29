Количество безработных в России из-за распространения коронавируса нового типа может возрасти до 15%. Аналитики рассказали о трёх сценариях распространения безработицы: при самом негативном в наибольшей степени могут пострадать торговля, строительство и недвижимость. Такие выводы приведены в обзоре Boston Consulting Group (BCG), переданном редакции NEWS.ru представителем международной консалтинговой компании Сергеем Смитом.

Специалисты выделили в общей сложности три самых вероятных расклада роста безработицы в РФ. Если эпидемия закончится достаточно быстро, а кризис ограничится единственной волной, то безработица при столь благоприятном стечении обстоятельств вырастет до шести-семи процентов, причём больше всего пострадают сфера услуг и непродовольственная торговля. Доходы граждан при этом снизятся на два-три процента. При базовом сценарии число потерявших работу может увеличиться до 8-10%, а показатели в районе 12-15% (с ростом количества безработных на 7,8 млн в абсолютном выражении) могут иметь место, если кризис будет развиваться критично.

Только при самом жёстком сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая сфера, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор, — здесь сокращения могут составить 4-6%, — опасаются в BCG.

По мнению управляющего директора и партнёра BCG Сергея Перапечки, в настоящее время исключительно важно делать шаги по управляемому возвращению бизнеса к работе. Активная поддержка государства должна быть направлена в первую очередь в наиболее пострадавшие отрасли, уверен экономист.

При любом из трёх сценариев обвала рынка труда и занятости наиболее сильный удар принимают на себя прежде всего непродовольственный ритейл и сфера услуг, после чего карантинные меры начинают создавать реальные проблемы для промышленности, добывающей индустрии и производства.

По общим оценкам BCG, в нынешнем году более 1,9 млрд человек (свыше половины трудовых ресурсов планеты) могут оказаться без работы или переключиться на неполную занятость. По расчётам Международной организации труда, потери трудовых доходов могут достигнуть $3,4 трлн.

В Российской Федерации, по прогнозам Boston Consulting Group, налог на производительность (недополученный валовый продукт) может составить 0,6% ВВП в краткосрочном периоде в течение всей ожидаемой продолжительности коронакризиса. К сведению, сегодня в России 1 млн 917 тысяч официально зарегистрированных безработных.

Теневая самозанятость

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Сценарий, при котором экономике удастся избежать существенного роста безработицы, а сокращения численности занятых коснутся в основном сектора услуг и ритейла, уже невозможен, сходу предупреждает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Из-за длительного срока действия ограничительных мер многие производственные и торговые связи были нарушены, в связи с чем сокращения затронули как сферу услуг, так и производственный сектор экономики. Вместе с тем массированное снижение занятости в промышленном секторе маловероятно, добавляет он.

По мнению эксперта, на занятость в добывающих отраслях, металлургии и электроэнергетике скорее влияет глобальная рыночная конъюнктура, нежели локальные ограничительные меры.

При оценке масштаба безработицы в стране следует учитывать фактор теневой занятости. Оценка безработицы в размере 4,7% опирается на официальную статистику Росстата, которая не учитывает самозанятых граждан и теневой сектор экономики. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

По оценке НКР в последнем может быть занято до около 13 млн человек или 18% рабочей силы. А ведь это надомная работа, услуги по ремонту техники или жилья, мелкосерийное производство (так называемая «гаражная экономика»). Спрос в этом секторе сильно пострадал от ограничительных мер, при этом данная категория работников не подпадает под компенсационные выплаты в связи с потерей работы.

Уровень безработицы в 6-7% при окончательном прекращении эпидемии в ближайшие месяц-полтора является умеренно-оптимистичным сценарием, полагает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Высокая инертность рынка труда, продолжает он, относительно максимума экономического спада скажется на том, что при этом сценарии пик безработицы придётся на третий квартал, и в лучшем случае он останется в рамках указанного диапазона.

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Другие сценарии несут в себе гораздо больше неопределённости и связаны с вторичными эффектами спада в экономике: долговым кризисом, ростом социальной напряжённости и внутренней миграцией трудовых ресурсов, изменением структуры экономики. Но данные сценарии сейчас не являются базовыми и вероятны в меньшей степени. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Опрошенные специалисты считают, что восстановление занятости будет определяться темпами снятия ограничительных мер и стимулированием спроса со стороны государства. Покупательская способность населения существенно снизилась за последние три месяца и вряд ли сможет дать экономике необходимый импульс.

Действительно, ситуация с безработицей стало острой как никогда. Правительство пытается предложить и принять меры поддержки тех, кто остался без работы и потерял доход. Уже сейчас около трети должников, ссылающихся на финансовые трудности, в качестве причины пропуска платежа по долгу называют именно потерю работы. Давать какие-то точные прогнозы достаточно тяжело, так как возникает очень много вопросов без ответов. Как быстро восстановится экономика? Как быстро бизнес выйдет на прежние обороты? Какой путь выберет бизнес: сокращение штата или зарплат? Будет или не будет второй волны? Эльман Мехтиев президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

Аналитик отмечает, что если наша страна всё-таки пойдёт по позитивному прогнозу и получится избежать второй волны коронавируса, то показатель по итогам мая достигнет максимума. К осени ситуация с занятостью начнёт постепенно восстанавливаться в позитивную сторону, подытоживает Эльман Мехтиев.