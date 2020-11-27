Украина не рискует добывать газ на шельфе из-за близости базы ВМФ РФ

https://static.news.ru/photo/36a9d32a-30c3-11eb-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Наличие базы российского флота вблизи газового месторождения на шельфе Чёрного моря стало препятствием для добычи газа. Об этом рассказал глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Ранее компания получила разрешение от государственных органов Украины на работу на черноморском шельфе. Коболев рассказал, что планируется начать изучение месторождения.

Это будет зависеть в том числе от фактора российского морского флота, который присутствует в Чёрном море и который активно мешал нам совершать какие-либо действия, — цитирует его Lenta.ru.

Коболев добавил, что с этим «аспектом риска» придётся считаться и как-то его минимизировать. Он также назвал предоставление права «Нафтогазу» на добычу газа «единственно правильным и единственно возможным». По его словам, международные компании не заинтересованы в разработке шельфового месторождения до тех пор, «пока риски и неопределённости не будут сняты».

Ранее украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил, что цена газа для украинцев может превысить семь гривен (около 19 рублей), что почти в четыре раза дороже стоимости топлива в РФ.

Главной причиной высокой стоимости газа на Украине Землянский назвал привязку цен к европейским биржам. Также свой вклад вносит политика монополиста — «Нафтогаза». Компания закачивает всё добываемое в стране топливо в подземные хранилища. Возможно, Киев считает реальным полное прекращение поставок извне либо готовится к экспорту голубого топлива.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что Москва и Минск серьёзно продвинулись в переговорах по поводу цены на газ в 2021 году, передавал NEWS.ru.