Посол Белоруссии отметил продвижение в переговорах с РФ по цене на газ

https://static.news.ru/photo/5fb746f6-0230-11eb-884a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия и Белоруссия продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что ему с главой «Газпрома» Алексеем Миллером удалось достичь консенсуса по основным положениям.

Я встречался 11 сентября с Миллером в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение, скорее всего, какой-то шаг по снижению цены будет уже с 1 января 2021 года, — цитирует ТАСС Семашко.

Он добавил, что общий рынок в Союзном государстве можно будет создать уже с 1 января 2022 года.

Семашко также сообщил, что Москва и Минск возобновили переговоры по интеграционным «дорожным картам» Союзного государства. Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Оно подразумевает создание единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. Однако конкретных шагов по реализации договора долгое время не предпринималось, писал NEWS.ru.