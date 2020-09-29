РФ и Белоруссия возобновили переговоры по интеграционным «дорожным картам»

https://static.news.ru/photo/0e3a509c-022c-11eb-942c-fa163e074e61_660.jpg Фото: embassybel/facebook.com

Москва и Минск возобновили переговоры по интеграционным «дорожным картам» Союзного государства. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Можно так сказать, — заявил Семашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Оно подразумевает создание единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. Однако конкретных шагов по реализации договора долгое время не предпринималось.

Переговоры возобновились в последние два года. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко пытаются согласовать дорожные карты. В конце 2019 года стало известно, что Россия выдвинула идею о создании наднациональных органов и единой валюты. При этом белорусский лидер отрицал, что такие варианты обсуждаются. В итоге переговоры вновь забуксовали. В начале марта министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать над интеграционным проектом, пока не разрешены разногласия о цене на нефть.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. 3 сентября российская делегация приезжала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте. Также сообщалось, что Москва и Минск уже достигли всех договорённостей по оплате энергоносителей.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин тогда заявил о прогрессе в переговорах о будущем Союзного государства. По его словам, оно будет основано на независимости двух стран, писал NEWS.ru.