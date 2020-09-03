Москва и Минск достигли договорённостей по оплате энергоносителей

https://static.news.ru/photo/72be3bda-edde-11ea-97dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: БелАЭС/vk.com

Россия и Белоруссия достигли договорённостей по вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах в Минске.

Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договорённостей, — приводит слова премьера БелТА, отмечая, что Мишустин не уточнил деталей договорённостей.

Российский премьер также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Белоруссией ещё на более высокий уровень, «наполнить его новым содержанием, взять лучшие практики в России и Беларуси и реализовать их в отраслевом взаимодействии».

Ещё в июле Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко подписали три документа в сфере энергетики. Один из них регулирует условия поставки российской нефти, два других касаются изменения соглашений по строительству БелАЭС.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. Накануне в Москве прошла встреча между министрами иностранных дел России и Белоруссии. При этом в ближайшие две недели в Москве должна состояться встреча президентов двух стран.

С 9 августа на улицы Белоруссии выходят люди, не согласные с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Участники демонстраций считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минэнерго РФ Александр Новак также прибыл в Минск в составе делегации Мишустина. Из-за этой поездки он отменил свой визит в Татарстан.