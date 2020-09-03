Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства

https://static.news.ru/photo/72874466-ede0-11ea-b7bb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о прогрессе в переговорах о будущем Союзного государства. По его словам, оно будет основано на независимости двух стран.

У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались,— передаёт БелТА слова Мишустина.

Сегодня российская делегация приехала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте. Ранее сообщалось, что Москва и Минск уже достигли всех договорённостей по оплате энергоносителей.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. Накануне в Москве прошла встреча между министрами иностранных дел России и Белоруссии. При этом в ближайшие две недели в Москве должна состояться встреча президентов двух стран.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства.

В ходе мартовских переговоров Россия выдвинула конкретные шаги по углублению интеграции. Однако Белоруссия тогда не дола согласия на них. Лукашенко не раз подчёркивал, что о создании единого государства не может быть и речи.

Ранее белорусский президент назвал неправдой сообщения о том, что ему предлагали пост спикера Госдумы в объединённом государстве РФ и Белоруссии. Кроме того, он заявлял, что теперь считает невозможным создание единого государства, писал NEWS.ru.