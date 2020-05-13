Украина на три года продлит санкции против «Яндекса» и «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/465df900-9540-11ea-b542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины решили продлить санкции против социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и ряда других российских интернет-компаний, включая «Яндекс». Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), однако его ещё должен утвердить президент.

Из сообщения СНБО следует, что ограничения будут действовать ещё три года.

Доступ к «Яндексу», «Одноклассникам», «ВКонтакте» и Mail.ru был запрещён на Украине на три года в мае 2017-го. МИД РФ считает, что таким образом власти страны хотят блокировать альтернативные источники информации.

Ранее NEWS.ru писал, что Киев ввёл новые санкции против России 17 декабря 2019 года. Они будут действовать в отношении предприятий, которые сотрудничают с ОПК РФ.