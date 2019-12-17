https://static.news.ru/photo/4229b932-20b5-11ea-a10b-fa163e074e61_660.jpg Фото: KabminUA/facebook.com

Киев объявил о введении новых санкций против России. В частности, они будут действовать в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК РФ.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства, кабмин вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Обеспечение выполнения решения СНБО поручили Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции и Государственной службе финансового мониторинга.