Фото: KabminUA/facebook.com

Киев объявил о введении новых санкций против России. В частности, они будут действовать в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК РФ.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства, кабмин вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Обеспечение выполнения решения СНБО поручили Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции и Государственной службе финансового мониторинга.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов включило в санкционный список семь новых российских компаний. В их число попала компания Evil Corp, «ответственная за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex». Также под ограничения попали 17 физических лиц из России и Украины, сообщается на сайте ведомства. Причиной стали обвинения в киберпреступлениях, писал NEWS.ru.

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