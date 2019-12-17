Киев объявил о введении новых санкций против России. В частности, они будут действовать в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК РФ.
Как следует из постановления, опубликованного на
Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов включило в санкционный список семь новых российских компаний. В их число попала компания Evil Corp, «ответственная за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex». Также под ограничения попали 17 физических лиц из России и Украины, сообщается на
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