Туроператоры заявили о провале курортного сезона на август в Анапе и Сочи

Ассоциация туроператоров России завила о провале курортного сезона в Краснодарском крае на август из-за введённых властями ограничений по коронавирусу. Расчёт властей на то, что туристы специально начнут прививаться для того, чтобы приехать в Анапу, Сочи или Геленджик, не оправдался, говорится в сообщении на сайте АТОР.

Также туристы не готовы тратить первые дни отдыха на прививку на курортах Кубани и попросту выбирают Крым, где нет таких серьёзных ограничений, или заграницу. По прогнозам экспертов, август «смажет» всю картину сезона, претендовавшего в этом году на рекорд.

Туроператоры отмечают, что самым рекордным по объёмам турпотока для Краснодарского края оказался июнь, в котором даже допандемийные показатели были превышены на 85%, чего в регионе не было за всю постсоветскую историю. У некоторых туроператоров число бронирования туров составило +93% к июню 2019 года. Рекорд июня на Кубани примечателен ещё и тем, что на него никогда не приходился пик бронирований, как в этом году.

Июль на курортах Краснодарского края показал снижение темпов прироста турпотока, туроператорам не удалось повторить рекорд июня. Роль в снижении сыграли два фактора — требование о заселении в отели с 1 июля с ПЦР-тестами, что испугало туристов с детьми, и отсутствие кешбэка, так как на высокий сезон программа не распространяется.

Но поскольку бронирования были сделаны заранее, а туристы в большинстве уже привыкли к ПЦР-тестам, допандемийные показатели всё ещё перекрывались. В итоге прирост составил 15–20%.

В августе из-за требований обязательной вакцинации резко снизилось количество бронирований. Часть премиальных отелей смогли сохранить старые бронирования, но средний и бюджетный сегмент существенно просели.

Аннуляции туров на август у туроператоров приобрели устойчивый характер, а количество бронирований (а они на август делаются в основном в июле) просело в разы. Многие туристы предпочитали снять бронь без штрафов и либо забронировать проживание в частном секторе курортов Краснодарского края, где сертификаты вакцинации не проверяют, либо поменять регион отдыха (например, на Крым, в котором не вводили ограничения), — говорится в сообщении АТОР.

Динамика падения у отдельных туроператоров доходит до 34% по сравнению с августом 2019 года — и это самый разгар сезона. Новые бронирования на август «съедаются» аннуляциями от тех, кто не хочет ехать на Кубань при таких ограничениях. Количество броней не меняется уже несколько недель, традиционного прироста турпотока нет.

В минусе остался и бархатный сезон, в августе и сентябре Краснодарский край не досчитается как минимум 30% бронирований. По минимальным оценкам, это 1,6 млн туристов.

Ранее цены на авиабилеты на курорты Краснодарского края снизились из-за введённых ограничений по коронавирусу. Введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений привело к тому, что люди отказываются лететь в Анапу, Сочи и Геленджик.