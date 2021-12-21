Турецкая лира резко начала укрепляться

Курс турецкой валюты резко вырос почти на 15% и достиг отметки 11,37 лиры за доллар утром во вторник, 21 декабря, после очередного сильного обвала днём ранее. Такой рост эксперты связывают с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о будущем экономики страны. В частности, лидер объявил о чрезвычайных мерах по укреплению национальной валюты и поддержке граждан, сообщает ТАСС.

Эрдоган обратил внимание на то, что у населения есть $280 млрд в виде накоплений в золоте, которые не участвуют в финансовой системе страны. Президент пообещал создать финансовые инструменты, чтобы это золото влилось в экономику и работало. Для экспортёров, по его словам, будет предоставлен форвардный валютный курс напрямую от ЦБ страны, — передает ТАСС.

20 декабря за два часа до окончания торгов курс лиры опустился на 7%, но к концу дня курс выровнялся и турецкая валюта потеряла всего 1,35%.

16 декабря Центральный банк Турции вновь снизил ключевую процентную ставку — на 100 базисных пунктов, до 14%. После этого решения курс лиры обновил исторический минимум, упав до 15,6 лиры за американский доллар.

Эрдоган на фоне рекордного падения курса лиры в начале декабря сменил министра финансов и казначейства. Минфин возглавил Нуреддин Небати, работавший заместителем главы ведомства Лютфи Эльвана, ушедшего в отставку.