Турбизнес предложил создать фонд для возвращения денег туристам

Российский союз туриндустрии обратился с предложением в Ростуризм создать гарантийный фонд, чтобы возвращать деньги туристам обанкротившихся компаний. На сегодня в России действует только система финобеспечения туроператоров, которая состоит из договора со страховой компанией и отчислений в фонд персональной ответственности, пишут «Известия».

Эти инструменты не гарантируют , что при банкротстве оператора туристы получат хоть какие-то значимые выплаты. Механизм предлагаемого гарантийного фонда применяется во всём мире.

В Великобритании, например, такой фонд существует уже 50 лет, и он накопил огромные деньги, которых хватит на значительные выплаты туристам в случае банкротства какого-либо туроператора. Компенсация может доходить до 100% стоимости поездки. Ещё и сам фонд застрахован. В большинстве случаев управляют такими фондами государственные организации, — рассказал газете глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов.

Отчисления в гарантийный фонд, который является солидарным, идут с каждой проданной путёвки в стране. И если один из туроператоров банкротится, то выплаты его туристам идут с общих накопленных денег.

Предложения турбизнеса будут рассмотрены в рамках нового законопроекта о туризме, который планируется внести на рассмотрение в правительство в декабре, а в феврале — в Госдуму.

Теоретически в гарантийный фонд могут быть реорганизованы фонды персональной ответственности туроператоров с переносом аккумулированных в них средств. Нужно понимать, что в наших условиях гарантийный фонд нельзя начинать с нуля. На его счетах на старте должно быть как минимум три — четыре млрд рублей, — пояснил Мохов.

Ранее представители туристического бизнеса обратились в правительство с просьбой продлить им отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря текущего года. Авторы обращения считают, что если этого не сделать, обанкротиться могут более 60% представителей отрасли.