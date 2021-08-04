«Взрывоопасный котёл»: последствия «Северного потока-2» для Москвы и Киева

Сланцевая революция, произошедшая в США в начале 2010-х годов, казалось бы, должна была потеснить объёмы поставок обычного природного газа. Однако дороговизна добычи вкупе с отдалённостью европейских территорий сбыта временно затормозила американскую экспансию в континентальные порты. С завершением же строительства двух веток «Северного потока — 2» планы США по вытеснению «Газпрома» с рынка Старого света стали ещё более призрачными. Однако всё не так просто. От амбициозного проекта России в долгосрочной перспективе может проиграть не только Украина, которая наверняка потеряет своё «транзитное» преимущество, но и сама РФ. NEWS.ru попытался разобраться, почему запуск «Северного потока — 2» в обозримом будущем может обернуться против самого бенефициара проекта, а также выяснить, в каком направлении будет развиваться энергетика ведущих европейских стран в ближайшие десятилетия.

Углеводородная «удавка»

В середине июля Еврокомиссия приняла пакет законопроектов под названием Fit for 55, который, в частности, предполагает введение углеводородного налога в странах ЕС уже в 2026 году. Так, в ЕС уже заявили о создании специального фонда с бюджетом €17,5 млрд, который будет помогать отстающим регионам с переходом на более экологичное производство.

Эксперты уже оценили возможные потери российских компаний от нового сбора в пределах 160 млрд рублей в год — и это по самым оптимистичным прогнозам. Аудиторы же из международной организации KPMG придерживались более негативного сценария для отечественной экономики в случае введения углеводородного налога.

По мнению аналитиков, при самом благоприятном раскладе (в случае введения ЕС налога в 2028 году) возможный ущерб для РФ может составить €6 млрд за три года (с 2028-го по 2030-й). Другие же сценарии подразумевают потери в €33,3 млрд в 2025-2030 годах (базовый вариант) и €50,6 млрд при самом драматичном развитии событий (налог будет введён в 2022 году и распространяться не только на прямые, но и косвенные выбросы СO2).

По словам эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, тот факт, что процесс введения трансграничного углеродного налога в ЕС пока проходит стадию доработки, очень важен для российской экономики. Дело в том, что под основные «загрязняющие» отрасли в документе сейчас подразумеваются энергетические и металлургические сектора.

Самые же экспортируемые продукты (нефть и газ) налог ещё не затронул, поэтому у России, по словам аналитика, есть время для того, чтобы вложиться в развитие водородной энергетики. Однако в дальнейшем «удавка» вокруг экономической шеи РФ будет только затягиваться, и времени для диверсификации поставок энергоресурсов у страны с каждым днём становится всё меньше.

Украинское «солнечное» чудо

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Изначально было ясно, что главным проигравшим от заключения сделки США и Германии по «Северному потоку — 2» станет украинская газотранспортная система. Географическое положения соседней с Россией страны всегда было её козырем и одновременно камнем преткновения.

Газовая история между Украиной и РФ продолжается на протяжении последних 30 лет — с распада Советского Союза. Каждый из президентов Незалежной, будь то Ющенко, Янукович или же Зеленский, пытались использовать газовой поток из России в своих экономических интересах. С запуском же Nord Stream 2 ситуация кардинально изменилась.

Так, за прошлый год через ГТС Украины в Европы прошло 55 млрд кубометров газа, в 2019-м же этот показатель был на 38% больше. Эксперты связывают сложившуюся тенденцию со строительством новых газопроводов в обход страны, например, «Турецкого потока». Очевидно, что «Северный поток — 2» ещё больше ударит по украинским мощностям.

Однако наибольшая опасность для страны с запуском «Северного потока — 2» будет исходить не от возможного перекрытия транзита через ГТС страны, а от так называемых «зелёных тарифов», а точнее — по невыплатам государством надбавочных стоимостей для местных компаний, пользующихся возобновляемыми источниками энергии (солнечными батареями, ветровыми станциями и другими «чистыми» видами ресурсов).

Реформа, которую украинское правительство ратифицировало в 2018 году, позволила стране за короткий промежуток времени подняться в рейтинге привлекательных для инвестиций государств. Так, согласно отчёту Climatescope 2019, Украина переместилась с 63-й строчки на 8-ю с более чем 10-кратным ростом по объёмам иностранных инвестиций (с $46 млн в 2017-м до $801 млн в 2018-м) — невиданный скачок для постсоветских республик.

Однако мировой экономический кризис, вызванный распространением пандемии коронавируса вкупе с традиционными для Украины проблемами коррупции и неэффективного распределения бюджетных средств, привели к тому, что страна к концу прошлого года накопила изрядные долги по закупкам «зелёного» тарифа, условия которых (€0,18 за один киловатт) будут действовать в стране до 2030 года.

Так, согласно сведениям госкомпании «Гарантированный покупатель» (главный продавец возобновляемой энергии), общая задолженность оператора системы передачи «Укрэнерго» на начало текущего года составляла порядка 45,9 млрд гривен. В компании не раз говорили о возможном дефолте и просили предоставить государственные кредиты. С подписанием же сделки между США и Германией по «Северному потоку — 2» ситуация на украинском рынке возобновляемой энергии рискует превратиться во взрывоопасный котёл.

«Коварные» гранты из Германии

Rupert Oberhäuser/imagebroker.com/Global Look Press

Именно об угрозе подобного сценария говорил в беседе с NEWS.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он подчеркнул «коварное» значение для украинской экономики создание Германией так называемого «Зелёного фонда» с первоначальной капитализацией не менее $175 млн. По словам Фролова, в долгосрочной перспективе выделение дополнительной материальной помощи и без того просевшей госказне создаст в Незалежной эффект замедленной бомбы.

Создание немецкого фонда для стимулирования развития возобновляемых источников энергии на Украине, по сути, может окончательно добить сверхкризисную ситуацию с невыплатами по «зелёным» тарифам. Государство и без помощи ЕС не может выполнить свои обязательства по реформе 2018 года. Вряд ли простые украинцы сильно обрадуются резкому скачку цен на отопление в зимний период, — отметил эксперт.

Он также добавил, что в проекте фонда помощи Украине будут участвовать и американцы, которые пообещали вложить порядка $1 млрд, что ещё больше усугубит уровень платёжеспособности Украины по «зелёным» тарифам. Фролов заметил, что государство за последнее время добилось ощутимых успехов в развитии рынка возобновляемых источников энергии, повысив их долю в национальном ВВП до 7,3%. Однако, по его мнению, растущий глобальный кризис не прошёл мимо Украины стороной и напрямую сказался на той «долговой яме», в которую оказалась страна за последние несколько лет.

На Украине сейчас наблюдается серьёзный энергетический кризис — в разы увеличился рост неплатежей по «зелёным» тарифам. Очередной европейский транш вкупе с финансовой помощью США в перспективе может затронуть не только водородный рынок возобновляемых источников энергии, но и привести к ощутимым последствиям в зимний отопительный период, — заключил Фролов.

По его словам, если в начале энергетической реформы «зелёный» тариф стоил в стране 1,68 гривен, то теперь его стоимость многократно увеличилась и сейчас составляет уже порядка 4 гривен. Фролов отметил, что такие цены в условиях экономического кризиса станут своего рода «удавкой» на шее украинского бюджета.

В то же время для России, по его мнению, эффект от сделки США с Германией по «Северному потоку — 2» не принесёт каких-либо экономических последствий. Дело в том, что этот документ носит сугубо декларативный характер и принят больше «для галочки».

В частности, в нём не указано, какой смысл кроется в так называемых «рычагах давления» на Украину, а также не расшифровывается санкционный контекст. Более того, даже в случае применения в отношении России каких-либо экономических ограничений, европейские и отечественные подрядчики смогут обратиться в международный суд из-за нарушения «Закона о защите инвестиций».

Не думаю, что Германия, как и остальные бенефициары проекта, сильно обрадуется такому развитию событий. Ведь возможная экономическая составляющая искам может достигать нескольких миллиардов евро. В целом же, в сделке США и Германии заявлено больше политических лозунгов, чем конкретно прописанных мер и их последствий, — заявил Фролов.

С ним согласился и замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он подчеркнул, что в вопросе запуска «Северного потока — 2» дело не дойдёт до применения секторальных санкций.

Германия крайне не заинтересована во введении каких-либо санкций против «Северного потока — 2» и смогла добиться от США смягчения позиции пусть и под давлением реальных факторов, ведь газопровод почти достроен, несмотря на противодействие Америки, включая санкции против поставщиков услуг по строительству, страхованию и сертификации, — подчеркнул он.

Сенаторская «дубина» и мудрость Байдена

Джо Байден Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Однако за последние дни ситуация вокруг запуска «Северного потока — 2» вновь накалилась. Сенаторы США всю последнюю неделю пытались добиться от Байдена ужесточения позиции по «европейскому» газопроводу, однако смогли достичь сдвига в этом вопросе только к концу месяца, когда проект был уже практически завершён.

В частности, журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик у себя в Twitter сообщил о принятии в США законопроекта, напрямую затрагивающего интересы Nord Stream 2. Согласно нововведениям, Байден лишится права вето касательно применения санкций в отношении России.

В то же время Гривач назвал подобные шаги сенаторов «внутренними разборками» США и призвал не беспокоиться за скорейший запуск газпромовского проекта. По его словам, в Америке всегда происходили подобные стычки между представителями оппозиции и администрацией президента. Однако, когда дело затрагивает интересы самой Америки, эти разногласия сходят на нет.

Тема отношений с Россией в Америке уже давно используется в качестве дубины. Обычно палки в колёса вставляют представители оппозиции (Демократическая партия США — NEWS.ru), их действия направлены против действующей администрации. В то же время американцы, конечно, продолжат противодействовать российско-европейскому сотрудничеству, используя весь спектр доступных инструментов, — заключил он.

С экспертом можно и не соглашаться, но, если внимательнее взглянуть на предысторию запуска «Северного потока — 2», то становится ясно, что США не будут вставлять палки в колёса налаживающимся отношениям с ключевыми европейскими партнёрами — такими как Германия. После множества «ляпов» предыдущей администрации во главе с Дональдом Трампом с его лозунгом «Америка превыше всего», когда Штаты, казалось бы, полностью «ушли в себя», поговаривая даже о нецелесообразности дальнейшего сотрудничества по линии НАТО-Вашингтон, следующий президент (Джо Байден) поставил себе основной задачей восстановление связей со странами Старого света.

В этом контексте идти наперекор большинству европейских стран, которые хотят обезопасить себя на случай аномальных зимних холодов, было бы для него самоубийством. Поэтому принятие декларации, чтобы создать видимость упорства по наказанию России, является наилучшим маркетинговым шагом — и Германия осталась в выигрыше, создав себе с помощью «Северного потока — 2» своего рода подушку безопасности, и американцы в очередной раз продемонстрировали «единство» с европейскими партнёрами, сохранив за скобками возможность поставок сжиженного газа в ЕС.