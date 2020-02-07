https://static.news.ru/photo/8799d3b0-4998-11ea-9777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная часть проектов по реализации программы «Единая дальневосточная субсидия» выполнена, однако в некоторых случаях не соблюдены сроки.

Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

За два года существования программы мы построили четыре больницы, 21 фельдшерско-акушерский пункт, шесть школ, два детских сада, 11 спортивных комплексов, 237 спортивных площадок, шесть объектов культуры, — сказал он.

Что касается невыполненных работ, то проблемы возникли с реализацией проекта развития электросетевого хозяйства города Свободного в Амурской области, строительства автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» в Приморском крае и краевой больницы на Камчатке.

Как ранее писал NEWS.ru, программа «Дальневосточная ипотека» сделает Дальний Восток более привлекательным для крупных застройщиков и будет способствовать увеличению объёмов ввода и, как следствие, развитию конкуренции.