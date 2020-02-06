https://static.news.ru/photo/5b00b2bc-48e7-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Программа «Дальневосточная ипотека» сделает Дальний Восток более привлекательным для крупных застройщиков и будет способствовать увеличению объемов ввода и как следствие развитию конкуренции. Такое мнение выразил управляющий директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Вячеслав Борисов.

Уровень маржинальности для застройщика в ДФО в большинстве регионов более чем приемлем и превышает показатели прибыльности большинства регионов Центральной России. Оживление конкуренции на строительном рынке позволит кратно увеличить объемы ввода и обеспечить дальневосточников современным и качественным жильем по более доступным ценам, — считает Вячеслав Борисов.

Он отметил, что сейчас на Дальнем Востоке существует отставание от целей показателя Нацпроекта «Жилье и городская среда». По его мнению, это обусловлено разными причинами — дефицитом земельных участков с инженерной подготовкой для проектов комплексной застройки, ограниченными финансовыми и техническими возможностями местных девелоперов не позволяющими им приступать к реализации крупных проектов.

Тем не менее, рынок Дальнего Востока является достаточно ёмким и маржинальным для работы крупных девелоперов. В частности, в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» есть потребность в строительстве более 4 млн кв. м площадей до 2025 года дополнительно к текущим среднегодовым объемам ввода многоквартирных домов, — заметил он.

Добавляют привлекательности для комплексного освоения территорий преференциальные режимы ТОР и свободного порта (СПВ). По данным Корпорации развития Дальнего Востока, 217 резидентов ТОР и СПВ уже реализуют свои проекты в области комплексного жилищного строительства на Дальнем Востоке. Объем заявленных инвестиций составляет почти 360 млрд рублей, причем 24 млрд рублей уже вложено.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет России завёл новые дела на контрабандистов, возивших лес с Дальнего Востока в КНР. Ущерб оценивается в сумму свыше 458 млн рублей.