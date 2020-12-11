Трубоукладчик «Фортуна» прибыл в зону работ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/29bdf062-3ba2-11eb-acb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Судно-трубоукладчик «Фортуна» прибыло в район возобновления работ по достройке газопровода «Северный поток — 2».

Судно находится в 70 км от места на побережье Германии, где газовая труба должна выйти на поверхность, говорится на сайте международной системы позиционирования морских судов.

Трубоукладчик сопровождают два судна снабжения: «Катунь» и «Балтийский исследователь».

7 декабря, после двух дней нахождения на месте строительства наиболее протяжённой нитки газопровода «Северный поток — 2», российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно было закончить строительство, покинуло район проведения работ в Балтийском море. Причины, почему судно так и не приступило к укладке труб, пока неизвестны. «Академик Черский» вернулся к побережью Калининградской области, сообщал NEWS.ru.

Палата представителей США 9 декабря одобрила оборонный бюджет страны, преодолев двумя третями голосов право вето со стороны президента Дональда Трампа, и поддержала таким образом введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2». Перед этим представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер заявила, что экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются неправомерными.