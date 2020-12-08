Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в Калининград

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно было возобновить работы по строительству оставшегося участка «Северного потока — 2», вернулось в Калининград.
Судно должно было приступить к работам в Балтийском море 5 декабря, однако работы пока так и не были возобновлены,
Сейчас трубоукладчик находится на рейде Куршской косы вместе со вспомогательными судами «Умкой», «Финвалом» и «Балтийским исследователем».
Отмечается, что причины, почему судно вернулось к берегам Калининградской области и так и не начало работы по проекту «Северный поток — 2», неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей США одобрила оборонный бюджет страны, преодолев двумя третями голосов право вето со стороны президента Дональда Трампа, и поддержала таким образом введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2».
7 декабря, после двух дней нахождения на месте строительства наиболее протяжённой нитки газопровода «Северный поток — 2», российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло район проведения работ в Балтийском море.
Перед этим представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер заявила, что экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются неправомерными.