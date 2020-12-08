Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в Калининград

https://static.news.ru/photo/1aa57642-39fc-11eb-aa2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно было возобновить работы по строительству оставшегося участка «Северного потока — 2», вернулось в Калининград.

Судно должно было приступить к работам в Балтийском море 5 декабря, однако работы пока так и не были возобновлены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы позиционирования морских судов.

Сейчас трубоукладчик находится на рейде Куршской косы вместе со вспомогательными судами «Умкой», «Финвалом» и «Балтийским исследователем».

Отмечается, что причины, почему судно вернулось к берегам Калининградской области и так и не начало работы по проекту «Северный поток — 2», неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей США одобрила оборонный бюджет страны, преодолев двумя третями голосов право вето со стороны президента Дональда Трампа, и поддержала таким образом введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2».

7 декабря, после двух дней нахождения на месте строительства наиболее протяжённой нитки газопровода «Северный поток — 2», российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло район проведения работ в Балтийском море.

Перед этим представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер заявила, что экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются неправомерными.