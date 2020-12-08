В Конгрессе США одобрены новые санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/3b4a8ff2-39d1-11eb-9278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет страны, преодолев двумя третями голосов право вето со стороны президента Дональда Трампа, и поддержала таким образом введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает Bloomberg, новый оборонный бюджет, принятый в рамках Defence Bill (оборонного законопроекта), предусматривает ведение ограничений для компаний, которые оказывают газопроводу страховое и сертификационное сопровождение, необходимое для завершения проекта.

Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила важный законопроект об оборонной политике США на сумму 740,5 млрд долларов, несмотря на угрозу вето со стороны президента Дональда Трампа, — отмечает американское деловое агентство.

Документ был принят палатой представителей 335 голосами за, против были 78 членов законодательного органа конгресса. Документ также предполагает санкции против компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или устанавливают сварочное оборудование на судах, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2», добавляет Bloomberg.

Defence Bill также включает в себя выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн и повышение зарплат военнослужащих на 3%. В законопроекте нашлось место и пунктам о сдерживании России и Китая.

Bloomberg напоминает, что президент США Дональд Трамп намеревался ранее наложить вето на законопроект, так как в тексте документа нет упоминания об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает технологические компании от судебных исков за публикации пользователей.

Как сообщал NEWS.ru, 7 декабря, после двух дней нахождения на месте строительства наиболее протяжённой нитки газопровода «Северный поток — 2», российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло район проведения работ в Балтийском море.

Перед этим представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер заявила, что экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются неправомерными.