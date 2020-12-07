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«Академик Черский» ушёл с места строительства «Северного потока — 2»

02:45, 08 декабря 2020 300
Фото: J.Koehler via www.imago-images.de/Global Look Press

После двух дней нахождения на месте строительства наиболее протяжённой нитки газопровода «Северный поток — 2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло район проведения работ в Балтийском море.

По данным портала Marinetraffic, «Академик Черский» движется вдоль побережья Польши на северо-восток со скоростью 7,3 узла (13,5 км/ч). Судно снялось с якоря у одной из ниток «Северного потока — 2» в ночь на 8 декабря.

Целью движения судна может быть другая нитка газопровода, где «Академик Черский» проведёт дополнительные работы.

Как сообщал NEWS.ru, «Академик Черский» прибыл в район строительства газопровода «Северный поток — 2» 7 декабря. Позиция судна на тот момент говорила о том, что оно пока не начало работы по прокладке магистрали.

Ранее представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер заявила, что экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются неправомерными.

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